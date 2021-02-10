Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi

Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. Koronavirüs kısıtlamaları devam ederken vatandaşlar toplantının ardından alınan kararları yakından takip ediyorlar. Henüz toplantı tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, ‘Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.’ demişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, ‘Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Programı içerisinde bugün saat 12:00’de AK Parti Grup Toplantısı, saat 14:00’te ise AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine Canlı Bağlantısı yer alıyor.

SON YAPILAN AÇIKLAMALAR

Son toplantı 1 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

Her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."

Erdoğan, yaklaşık 11 aydan bu yana sabır ve metanetle tedbirlere riayet eden herkese teşekkür etti.