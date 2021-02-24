Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Normalleşme takvimi için gözler Kabine Toplantısı kararlarında!

Koronavirüs gündemi ile gerçekleşen Kabine Toplantısı normalleşme süreci için önem arz ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart itibariyle normalleşmenin başlayacağını, kısıtlamaların kaldırılacağı illerin ise vaka ve aşılama sürecine göre yönlendirileceğini belirtti. Yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda da vaka sayısı artış gösteren illerdeki alınacak yeni tedbirlerin istişare edilmesi tahmin ediliyor. Ancak kritik toplantının tarihi henüz belli olmadı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kritik toplantı genellikle hafta ortasında doğru gerçekleşiyor. Yapılması ön görülen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR

17 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Erdoğan, Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi.

NORMALLEŞME BAŞLIYOR

Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerin durumunun da illerdeki vaka sayısına göre değerlendirileceğine işaret eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye, bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak, bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm vatandaşlardan yürütülen çalışmalara destek olmasını istedi.