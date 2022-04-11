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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram ikramiyesi için gözler 12 Nisan Kabine Toplantısı kararlarında

#Kabine Toplantısı #Kabine Toplantısı Kararları#Bayram İkramiyesi
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Bayram ikramiyesi için gözler 12 Nisan Kabine Toplantısı kararlarında

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Toplantının ardından Kabine Toplantısı kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte bu haftaki toplantı tarihi ve gündeme gelmesi beklenilen konular

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Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı belli oldu. Bu haftaki toplantı yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile alınan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, ‘Emeklilerin bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı bizler de takip ediyor olacağız.’ dedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı yarın yapılacak. Toplantı genellikle saat 15:00 ve 16:00 aralığında başlıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

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Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Fahiş Fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler de yine masada olacak. Fiyat artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da kabinenin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta Bayram ikramiyesi için gözler 12 Nisan Kabine Toplantısı kararlarında

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÜNDEME GELEBİLİR

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan açıklamasında, ‘Rusya Ukrayna krizi en sıcak gündem maddesi. Bunun yanı sıra Karadeniz’in güvenliği ve ekonomik gelişmeler de yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında ele alınacak.’ dedi.

Arda Erdoğan açıklamasında, ‘Emeklilerin bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı bizler de takip ediyor olacağız.’ dedi.

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