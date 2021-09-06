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Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, Kabine Toplantısı gündemindeki konular
Kabine Toplantısı bugün yine pek çok konu başlığının ele alınacağı mevki olacak. Son olarak 19 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı'nda aşı yaptırmamış olan vatandaşların PCR testi olmasına yönelik kararlar çıkmıştı. Bugün yapılacak olan toplantıda da mekanlar ya da gündelik hayata yönelik tedbirlerin ele alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve toplantıya yönelik bazı detaylar