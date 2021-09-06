Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, Kabine Toplantısı gündemindeki konular

Kabine Toplantısı bugün yine pek çok konu başlığının ele alınacağı mevki olacak. Son olarak 19 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı'nda aşı yaptırmamış olan vatandaşların PCR testi olmasına yönelik kararlar çıkmıştı. Bugün yapılacak olan toplantıda da mekanlar ya da gündelik hayata yönelik tedbirlerin ele alınıp alınmayacağı merak ediliyor. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunun cevabı ve toplantıya yönelik bazı detaylar

Kabine Toplantısı saati, Eylül ayının ve sonbaharın ilk kabinesi olması dolayısıyla kritik bir önem arz ediyor. Salgın sürecinin ele alındığı ve pandemiye yönelik tedbirlerin değerlendirildiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Pek çok konunun ele alınacağı toplantıda genel başlıkların Afganistan’daki gelişmeler, göçmenlerin durumu, yüz yüze eğitim ve salgınla mücadele olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

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