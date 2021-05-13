Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Gözler yeni kararlarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Kabine Toplantısı kararları ile koronavirüs kararlarına yön verecek. Tam kapanma süreci için alınan 17 günlük kısıtlamanın tamamlanmasına kısa süre kala Kabine Toplantısı'nın tarihi merak konusu oldu. Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar ile normalleşme sürecinin şekillenmesi bekleniyor. Milyonların gözü şimdi Beştepe'den gelecek açıklamalarda. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak ve Kabine Toplantısı var mı? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili merak edilenler.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Toplantının an gündemi 17 günlük tam kapanma sürecinin etkileri ve vaka sayılarındaki değişim olacak. Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar, basın toplantısı ile açıklanacak.

Kabine Toplantısı, daha önce yapılmış olan açıklamaya göre 2 haftada bir gerçekleşiyordu. En son 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısının, 15 gün sonrası olan 10-11 Mayıs tarihinde yapılması öngörülüyordu.

Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması da ihtimaller arasında yer alıyor..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bilim Kurulu'ndan gelecek olan önerileri Kabine Toplantısında değerlendirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamayı basın karşısında yapacak.

TAM KAPANMA DEVAM EDECEK Mİ?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100’e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.

Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.

Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.

Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13’e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4’e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul’daki vaka sayısının da yüzde 40’tan yüzde 30’a gerilediği öne sürülüyor.

Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.

Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar, “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz.

Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20’den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek” dedi.

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