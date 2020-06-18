Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısının bu haftaki tarihi için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta 9 Haziran'da yapılan toplantının ardından henüz yeni bir toplantı gerçekleşmedi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da koronavirüs önlemlerine dair önemli kararların masaya yatırılması bekleniyor.



Kabine toplantısı daha önceki haftalarda farklı günlerde gerçekleşmiş, son toplantı ise 9 Haziran Salı günü yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.



BİLİM KURULU TOPLANTISI ARDINDAN SAĞLIK BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen 17 Haziran tarihli Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında illere göre korona virüs açıklamalarda bulundu.



Koca, vaka sayısındaki dalgalanma hakkında "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

Koca, her mesajında bilgilendirmeye ve risklere karşı uyarmaya çalıştığına dikkati çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Haziran ayı ile birlikte başlattığımız normalleşmenin eski hayat tarzımıza dönmek olmadığını ısrarla vurguladım. Yeni normali, Kontrollü Sosyal Hayat olarak tanımladım. Toplum hayatının vazgeçilmez gereklerinin farkındayız. Üretim devam etmek zorunda. Eğitim, ulaşım, ticaret, turizm, ve bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar. Hafta sonlarında vatandaşlarımızı açık havadan mahrum ettik. Şehirlerarası ulaşımı kısıtladık. Gençlerimizden, büyüklerimizden evde kalmalarını istedik. Onlar sadece kendilerini korumak için değil, tüm toplumun yararına bu fedakarlığa katlandılar. Gencimiz, yaşlımız maskeye, mesafeye temizliğe dikkat ederek bu toplumsal harekete güç kattı."

Sağlık personelinin salgınla mücadelede fedakarca çalışmaları, güçlü sağlık altyapısı ve vatandaşların da desteğiyle bir başarı hikayesi yazıldığının altını çizen Koca, "Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Ekonomik yönden, sosyal yönden, sürdürülebilir bir mücadele gücü için normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız." ifadesini kullandı.

Koca, normalleşmenin Kontrollü Sosyal Hayata çevrilmesi durumunda güvende olunabileceğini vurgulayarak, bu zorunlu dönüşümün dikkatli yapılması ve davranışların kontrol ederek ilerlenmesi durumunda neticeye de o kadar kesin ulaşılabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, vaka sayılarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son günlerde vaka sayısında ve yoğun bakıma alınan hasta sayısındaki değişmelerin, bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok. Beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde, zorunlu olmadıkça kalabalığa karışmayan büyüklerimizin elinde. Sahilde el ele tutuşmayan gençlerimizin elinde, maskesiz dışarı çıkmayan, mesafeyi korumak için elinden gelen bütün gayreti gösteren beyefendinin, hanımefendinin elinde."