Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Koronavirüs kısıtlamaları kaldırılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik Kabine toplantısı bu akşam yapılacak. Kritik toplantıda kafe ve restoranların durumu ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının ele alınacağı tahmin ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı kritik Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlarda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Peki Kabine Toplantısı'nın gündeminde hangi konular olacak? Koronavirüs kısıtlamaları esnetilecek mi? İşte tüm detaylar...

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

OKULLAR TAMAMEN AÇILACAK MI?

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Üniversitelerin vaka sayılarına göre bahar aylarında hibrit modelde eğitime başlaması üzerindeki formüller tartışılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALDIRILACAK MI?

Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor.

AŞILAMA SÜRECİ DE MASADA

Çin ve Almanya'dan sipariş edilen koronavirüs aşılarının son durumu ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Türkiye'deki aşılama süreci de değerlendirilecek.