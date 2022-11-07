Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabine toplantısı bugün! EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada...

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Erdoğan#Eyt
Kabine toplantısı bugün EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmaları masada...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:34

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle bugün toplanacak. Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin yol haritası Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro çalışmaları için de gözler Beştepe'de olacak.

Haberin Devamı

Kabine toplantısı bugün saat 15.30'da, yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.

Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde, muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler değerlendirilecek.

Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

Kabine toplantısı'nda, enflasyonla mücadele kapsamında olası yeni tedbirler ele alınacak.

Gözden Kaçmasın

Trafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyinTrafik sigortasında dolandırıcıların oyununa gelmeyinHaberi görüntüle

GÖZLER ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLEMELERİNDE

Gözler bir taraftan da milyonlarca kişinin merakla beklediği, çalışma hayatına yönelik düzenlemelerde olacak.

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak konular arasında...

Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.

 

Gözden Kaçmasın

Dilek Ertekin sır kaybında şüphe dolu sorularDilek Ertek'in sır kaybında şüphe dolu sorularHaberi görüntüle

 

Dış politika da kabinenin gündeminde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'deki temaslarının ardından, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Ankara'ya geliyor.

Haberin Devamı

Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Erdoğan#Eyt

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham

BAKMADAN GEÇME!

Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık
Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi Green River Katilinin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

Bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi! Green River Katili'nin en genç kurbanının sırrı böyle çözüldü...

#Green River Katili
İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham