×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak... İşte masadaki başlıklar

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Ahlat#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kabine toplantısı bugün Ahlatta yapılacak... İşte masadaki başlıklar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 09:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde olacak. Hem törenlere katılacak hem de kabineyi Ahlat'ta toplayacak. Gündemde hem iç hem de dış başlıklar olacak. MHP lideri Bahçeli'nin de Ahlat'taki törenlere katılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Kabine ilk kez Ankara dışında toplanacak. Adres Bitlis'in Ahlat ilçesi olacak. 25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü kutlanacak. Törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, 25 Ağustos'ta Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineye başkanlık edecek. Peki, toplantının gündeminde neler olacak? Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum öncelikli başlıklar arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı telefon görüşmesi ve Gazze için atılabilecek diplomatik adımlara ilişkin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı bugün Ahlatta yapılacak... İşte masadaki başlıklar

Haberin Devamı

Ekonomideki gelişmeler de kabinede değerlendirilecek. Enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele için neler yapıldı ve bundan sonra hangi adımlar atılacak? Bu konular değerlendirilecek.

Yeni Orta Vadeli Plan için gözler Eylül ayının ilk haftasında. Ekonomi yönetiminin, iş dünyası ile görüşmeleri sürerken son durum gözden geçirilecek.

Terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum, Irak'la imzalanan mutabakat zaptı ve Bağdat'taki merkeze dair detaylar ve bundan sonra atılacak adımlar da kabine toplantısında masaya yatırılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Ahlat#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!