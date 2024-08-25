Kabine toplantısı bugün Ahlat'ta yapılacak... İşte masadaki başlıklar

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Kabine ilk kez Ankara dışında toplanacak. Adres Bitlis'in Ahlat ilçesi olacak. 25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü kutlanacak. Törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, 25 Ağustos'ta Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineye başkanlık edecek. Peki, toplantının gündeminde neler olacak? Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum öncelikli başlıklar arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'la yaptığı telefon görüşmesi ve Gazze için atılabilecek diplomatik adımlara ilişkin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

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Ekonomideki gelişmeler de kabinede değerlendirilecek. Enflasyonla ve fahiş fiyatla mücadele için neler yapıldı ve bundan sonra hangi adımlar atılacak? Bu konular değerlendirilecek.

Yeni Orta Vadeli Plan için gözler Eylül ayının ilk haftasında. Ekonomi yönetiminin, iş dünyası ile görüşmeleri sürerken son durum gözden geçirilecek.

Terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum, Irak'la imzalanan mutabakat zaptı ve Bağdat'taki merkeze dair detaylar ve bundan sonra atılacak adımlar da kabine toplantısında masaya yatırılacak.