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Kabine Toplantısı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe
Kabine Toplantısı başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 15:01

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 14.50'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; iç güvenlik ve bölgesel gelişmelerle 'Terörsüz Türkiye' süreci, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal kiralık konut projesinin İstanbul teslim süreçlerinin görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması öngörülüyor.

Kabine Toplantısı başladı

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe

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