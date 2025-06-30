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Kabine Toplantısı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Beştepe
Kabine Toplantısı başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 15:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Beştepe’de başladı.

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Kabine, 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantıda öncelikli başlığın, ekonomi olması bekleniyor.

ANAYASA HAZIRLIK KOMİSYONU

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan Anayasa Hazırlık Komisyonu'nun çalışmaları da ele alınacak.

Gerçekleştirilen ilk üç toplantının çıktıları değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine'de terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası yaşananlar görüşülecek.
Gelinen süreç tüm ayrıntılarıyla bir kez daha gözden geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Hollanda'daki görüşme, kabul ve temaslarına ilişkin görüşlerini dile getirecek.

İSRAİL'İN SAVAŞI BÖLGEYE YAYMA STRATEJİSİ

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İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin ardından İran'ı hedef alan saldırıları ile savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar da masada.

Ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler değerlendirilecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Beştepe

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