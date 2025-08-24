×
Kabine Toplantısı Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 13:13

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın X paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Okçular Vakfı tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere 25 Ağustos Pazartesi günü katılım sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacaktır.

26 Ağustos Salı günü ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda vatandaşlarımızla buluşacaktır.

Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, “Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.”

Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

