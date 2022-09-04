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Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular...

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#Kabine Toplantısı#Erdoğan#Kabine
Kabine toplanıyor İşte masadaki konular...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 16:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Yunanistan'ın Ege'de artan tacizlerine karşı Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

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Ekonomideki gelişmeler, dar gelirlilere nefes aldıracak çalışmalar ve Yunanistan'ın Ege'de artan tacizleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündemi ekonomi olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Sosyal konut projesi için geri sayım

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor.

Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül'de açıklanacak. Kabine'de projeye ilişkin son çalışmalar görüşülecek.

Yunanistan'ın gerilimi tırmandıran adımları görüşülecek

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da Kabine'nin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.

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BM GENEL KURULU'NA SESLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay yoğun bir diplomasi yürütecek. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turunun ardından Özbekistan'da Şanghay Beşlisi Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan'ın daha sonraki durağı ise ABD olacak. BM Genel Kurulu'na seslenecek, liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

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#Kabine Toplantısı#Erdoğan#Kabine

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