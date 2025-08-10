Kabine toplanıyor... İşte kritik başlıklar

Haberin Devamı

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan kabine toplantısı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

İsrail’in Gazze’yi işgal planından Azerbaycan’la Ermenistan arasında imzalanan batış anlaşmasına, terörsüz Türkiye sürecinden kamudaki 8. Toplu sözleşmeye kadar birçok kritik başlık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında ele alınacak.

İsrail’in Gazze’yi işgal planını onaylaması ile gözümüz bölgesel gelişmelere çevrilmişti. Planın bölgeye etkileri hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mevkidaşları ile görüşmeleri kabine toplantısında konuşulacak. Türkiye’nin hem BM hem İslam İşbirliği nezdinde uluslararası diplomasi mekanizmalarını bu yönde nasıl çalıştıracağının yanıtı da aranacak.

ABD’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın yansımaları masada olacak.

Terörsüz Türkiye kabinenin yakın takibinde olan bir konu. Terör örgütünün silah bırakma adımları güvenlik birimlerince takip ediliyor. Güvenlik birimlerinin raporları kabine toplantısında gündeme gelecek.

Türkiye’de günlerdir takip ediliyor elektronik imza dolandırıldığı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma var. Soruşturmanın derinleştirilmesine ilişkin adımlar ve siber güvenliği tehdit eden alanlarda atılabilecek ek güvenlik adımları neler olacak bunlar da kabine toplantısında konuşulacak.

8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Son olarak kamudaki toplu sözleşmelere dikkat çekmek gerekiyor. 15 Ağustos gününde kamu tarafı memur ve memur emeklileri için zam teklifini verecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 zam oranları bu pazarlıkta netleşecek. Hükümetin verebileceği zam teklifinin de mercek altına alınmasını kabine toplantısında bekliyoruz.