Kabine toplanıyor... İşte kritik başlıklar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları olacak.

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci kabine toplantısı ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Ekonomiden dış politikaya kadar birçok kritik konu toplantıda masaya yatırılacak. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye başlattığı saldırılar ve bölgede saldırılar devam ederken ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüme gidilmesi için yapılabilecekler kabinede gündeme gelecek. İsrail’in Lübnan’a saldırıları da devam ediyor. Türkiye yakından takip ediyor. Ankara’nın yakından takip ettiği gelişmeler yine kabine toplantısında masaya yatırılacak. Türkiye’nin atabileceği diplomatik adımlar müzakere edilecek.

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KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Bir başka konu da art arda gelen kadın cinayetleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum yapacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.

EKONOMİ

Ekonomi de kabinenin sürekli takibinde olduğu bir başlık. Yüzde 40’lık enflasyon hedefinin tutturulması için alınacak ek tedbirler, emeklileri, dar gelirlinin alım gücünün yükseltilmesi için atılacak adımlar kabinede masaya yatırılacak.