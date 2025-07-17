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Kabine toplanıyor: Gündem 'Terörsüz Türkiye'

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Terörsüz Türkiye
Kabine toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 08:51

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından yapılacak ilk Kabine toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili son durum değerlendirilecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.

Konuya ilişkin Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da değerlendirileceği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da ele alınacak.

SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Toplantıda, bölgedeki sıcak gelişmeler de gündemde olacak. Bu kapsamda Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail’in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Terörsüz Türkiye

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