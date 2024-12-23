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Kabine toplanıyor... Gündem: Suriye ve asgari ücret

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Asgari Ücret
Kabine toplanıyor... Gündem: Suriye ve asgari ücret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 11:08

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Kabine toplantısının gündeminde, yeni asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

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Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak atılacak yeni adımlar gündeme gelecek.

Bölgede terör örgütü PKK/YPG'nin varlığının sona ermesi için alınan tedbirler gözden geçirilecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyaretinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle yürütülmesi planlanan ilişkiler değerlendirilecek.

Suriyelilerin güvenli geri dönüşleri ile ilgili son durum da ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Toplantının gündeminde, ekonomideki gelişmeler de var. Yeni asgari ücretin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar ele alınacak.

Terörle mücadele, İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesi adımları ile Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarındaki son durum değerlendirilecek.

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Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Asgari Ücret

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