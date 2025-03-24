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Kabine toplanıyor... Beştepe’de yoğun gündem

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#Kabine#Ekrem İmamoğlu#PYD
Kabine toplanıyor... Beştepe’de yoğun gündem
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 07:00

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma süreci, “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen aşama ve ekonomideki son durum ana gündem maddeleri.

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İSTANBUL’DAKİ SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bazı belediye başkanları ve belediye yöneticilerinin de aralarında yer aldığı “yolsuzluk ve terör” soruşturmasındaki adli süreç yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yargı sürecine işaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sokağa çıkın” çağrısına ise sert tepki göstererek, “Çağırdığı sokak, çıkmaz sokaktır” ifadesini kullanmıştı. Konunun bugün hukuki ve asayiş boyutuyla Kabine’de ele alınması bekleniyor.

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‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİ

Kabine’de “Terörsüz Türkiye” süreci de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. İmralı’dan terör örgütüne yapılan silah bırakma çağrısının yansımaları ile “Terörsüz Türkiye” için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak. Terör örgütünün kongresini ne zaman toplayacağı, nasıl silah bırakacağı, PYD/YPG’nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği gibi konuların konuşulması ve gelinen sürecin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Kabine’nin bir diğer önemli gündem başlığı ise Suriye’deki gelişmeler olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın 13 Mart’taki Şam ziyaretinin yansımaları Kabine’de değerlendirilecek. Ayrıca, SDG ve Şam yönetimi arasındaki ‘entegrasyon mutabakatı’nın pratikte uygulanması ve atılacak adımlar da ele alınacak.

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GAZZE’DE ATEŞKES

İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozarak yeniden saldırmaya başlaması ve sonrasında derinleşen insani kriz de Kabine’nin gündem maddeleri arasında bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi detaylı olarak konuşulacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomideki son günlerde yaşanan gelişmeler ve enflasyonla mücadelenin de Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

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#Kabine#Ekrem İmamoğlu#PYD

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