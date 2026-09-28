Kabine toplanıyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantının ana gündemini, fon soruşturmasında atılacak hukuki ve idari adımlar ile Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gelinen aşama oluşturacak. Dış politikada ise Erdoğan’ın BM temaslarının çıktıları değerlendirilecek.

FON SORUŞTURMASI

Kabine toplantısında, son dönemde gündemin öne çıkan başlıklarından biri olan fon soruşturmasında gelinen aşama değerlendirilecek. Erdoğan, ABD dönüşünde yaptığı açıklamalarda benzer bir problemin yeniden yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemelerin gündeme alınacağına işaret etmişti. Bu kapsamda ilgili bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar ve atılması planlanan adımlar Kabine üyelerine sunulacak.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama olacak. Güvenlik kurumlarının sahadan elde ettiği veriler ve örgütün silah bırakma takvimi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

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Beklenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı öncesinde sürecin geldiği nokta da Kabine gündemine taşınacak.

GÖZLER 1 EKİM’DE

Kabine toplantısında 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılının da ele alınması bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması beklenen komisyona yönelik hazırlıklar ve Meclis’in yeni yasama döneminde atılması öngörülen adımlar değerlendirilecek.

Kabine’nin dış politika gündeminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temasların yansımaları olacak. ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı’ndaki son durum, Körfez’deki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler değerlendirilecek.