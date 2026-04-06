Kabine toplanıyor

Haberin Devamı

İRAN’DAN GELEN FÜZELER

Kabine toplantısında, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füze ihlalleri ve bu ihlallere karşı alınan önlemler değerlendirilecek. Bu kapsamda Kabine’de mevcut savunma altyapısının gözden geçirilmesi beklenirken, ilave tedbirlerin gerekliliği de ele alınacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Kabine’nin bir diğer kritik başlığı ise savaşla birlikte gemi trafiğinin durduğu Hürmüz Boğazı olacak. Boğazın kapanması ihtimalinin küresel enerji arzına etkileri değerlendirilecek. Artan petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ile fiyat istikrarının korunmasına yönelik atılabilecek ek adımlar da toplantıda ele alınacak.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran savaşının başından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın çok taraflı yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Kabine’de savaşın durdurulması amacıyla yürütülen bu temasların çıktılarının da değerlendirilmesi ve Kabine üyelerine bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Haberin Devamı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Bu görüşmeden bir gün sonra ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile İstanbul’da bir araya geldi. İki ülke arasındaki savaşın sona ermesi ile ilgili bu adımlar Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına verdiği zarar ve tedbirler de Kabine’de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecindeki son durum da değerlendirilecek. Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamlarken, gözler yasal düzenleme sürecine çevrildi. Bu kapsamda, PKK’nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama Kabine’de ele alınacak. Yasal adımların atılabilmesi için örgütün silah bıraktığının tespit ve tesciline yönelik süreç değerlendirilecek.