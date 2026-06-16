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Kabine sonrası önemli açıklama! Bakan Gürlek: Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor

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#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Yargı Paketi#Avrupa Parlamentosu Raporu
Kabine sonrası önemli açıklama Bakan Gürlek: Raporun bağlayıcılığı bulunmuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 13:23

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12. Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor.” dedi. Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerine ilişkin, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirterek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin çalışma olup olmadığı yönündeki soru üzerine, yalnızca suça sürüklenen çocuklara ilişkin bazı değerlendirme ve önerilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletildiğini ifade ederek, "Çocukların cezalarının infazına ilişkin bazı önerilerimiz var. Bu konuda kurulan komisyonun raporu bekleniyor" dedi.

'ÇALIŞMALAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ YÜRÜYOR'

Bakan Gürlek, 12'nci Yargı Paketi içerisinde 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin düzenleme bulunup bulunmadığına ilişkin, "Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12'nci Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor" diye konuştu.

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'O ŞAHSIN İDEOLOJİK YAKLAŞIMI FARKLI'

Bakan Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörünün kendisiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine, söz konusu raporun bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti. Gürlek, görevlerini hukuk çerçevesinde yerine getirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Biz görevimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Zaten o şahsın ideolojik yaklaşımı farklı. Marjinal örgütlerle irtibatları da biliniyor. Hazırlanan rapor da tavsiye kararı" değerlendirmesinde bulundu.

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#Adalet Bakanı Akın Gürlek#Yargı Paketi#Avrupa Parlamentosu Raporu

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