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Kabine öncesi sürpriz buluşma

#Devlet Bahçeli#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe
Kabine öncesi sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesinde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

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Yaklaşık bir saat süren görüşmeyle ilgili Beştepe’den fotoğraf paylaşılırken, açıklama yapılmadı. Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesinde Osman Kavala için çağrıda bulunan 10 büyükelçinin durumunun gündeme geldiği öğrenildi. İki liderin görüşmede bu konu hakkında fikir teatisinde bulundukları belirtildi. Beştepe’deki buluşmada günlerdir tartışılan Suriye’ye yönelik askeri harekâtın yanı sıra yeni anayasa çalışmaları, iç ve dış meseleler ele alındı. Görüşmede Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı sürpriz 200 baz puanlık faiz indirim sonrası döviz kurlarında yukarı doğru hareketliliğin de gündeme geldiği ifade ediliyor. Erdoğan ve Bahçeli, son olarak 1 Ekim’de, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis’te bir araya gelmişti.

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#Devlet Bahçeli#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe

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