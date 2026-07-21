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Kabine giren arı faciaya yol açıyordu! Alerjisi olan şoför bayılınca TIR istasyona daldı

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#TIR Kazası#Alerji Krizi#Fevzi Dursun
Kabine giren arı faciaya yol açıyordu Alerjisi olan şoför bayılınca TIR istasyona daldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 17:08

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken arı sokması nedeniyle direksiyon başında bayılan şoförün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Pompalardan yakıt alan başka bir TIR'a çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Buldan ilçe kavşağındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne giden Fevzi Dursun'un (52) kullandığı 64 NF 359 plakalı TIR'ın kabinine arı girdi. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Dursun, arı sokunca baygınlık geçirdi.

Kabine giren arı faciaya yol açıyordu Alerjisi olan şoför bayılınca TIR istasyona daldı

EKİPLER KAMERAYA DALDI

Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. TIR, bu sırada istasyonda yakıt alan Osman Bahadır yönetimindeki 35 ASN 601 plakalı başka bir TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ve kazada yaralanan Fevzi Dursun'u Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise olası bir tehlikeye karşı akaryakıt istasyonunda soğutma çalışması yaptı.

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Kabine giren arı faciaya yol açıyordu Alerjisi olan şoför bayılınca TIR istasyona daldı

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın LPG ve diğer yakıt pompalarına yöneldiği sırada istasyonda yakıt alan park halindeki TIR'a çarparak durduğu görülüyor.

Kabine giren arı faciaya yol açıyordu Alerjisi olan şoför bayılınca TIR istasyona daldı

Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#TIR Kazası#Alerji Krizi#Fevzi Dursun

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