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Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kabine#Recep Tayyip Erdoğan#Beştepe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 18:02

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Masada Terörsüz Türkiye süreci, sosyal konut projeleri ve bölgesel konular gibi birçok başlığın olması bekleniyor.

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Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, bölgesel gelişmeler ve ekonomi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nın gündeminde olacak.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI NETLEŞECEK

Türkiye genelinde dar gelirliyi korumayı ve kira artışlarını durdurmayı hedefleyen sosyal konut projesinde çalışmalar hız kazanıyor. İstanbul’a özel 15 bin kiralık konut paketinin başvuru şartlarının bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı’nda netleşmesi bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce başvuruların eylül ayı içerisinde başlayacağını açıklamıştı. Kabine Toplantısı’nda projenin detayları ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgi verilmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

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Toplantının sıcak başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Süreç kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu, ilk toplantısını 24 Ağustos’ta gerçekleştirmiş ve dört alt komisyon kurulmasına karar vermişti. Bu kapsamda; Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Sahadaki son duruma ilişkin de Kabine üyelerine bilgilendirme yapılacak.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Dış politikada bölgesel gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da değerlendirilecek başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarının da masada olması bekleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ SON DURUM MASADA

ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarında artışa neden olan çatışmalar da Kabine’nin gündeminde olacak. Hürmüz Boğazı’ndaki son durumun yanı sıra bölgesel gelişmelerin Türkiye’ye yönelik ekonomik ve stratejik etkileri de ele alınacak.

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EKONOMİDE 3 YILLIK HEDEFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Ekonominin üç yıllık hedeflerinin ve Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından ekonomik gelişmelerin de Kabine Toplantısı’nda değerlendirilmesi bekleniyor. Böylece Beştepe’deki toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, sosyal konut projesi, bölgesel gelişmeler ve ekonomiye ilişkin başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

 

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#Kabine#Recep Tayyip Erdoğan#Beştepe

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