Kabine değişti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararında şunlar yer aldı: “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek, Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığı’na Mustafa Çiftçi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır.”

2 KİŞİ İLE SINIRLI TUTULDU

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti kulislerinde sık sık konuşulan Kabine revizyonu 2 kişi ile sınırlı tutuldu. Kulislerde, birçok bakanlıkta değişim olacağı konuşulurken, bu konuda en çok öne çıkan isim Ali Yerlikaya idi. Yerlikaya’nın değişimi bekleniyordu. Konyalı olan Yerlikaya’nın yerine ise yine Konyalı olan Erzurum Valisi Çiftçi atandı. Çiftçi, mülki idare geçmişiyle öne çıkan bir isim olarak biliniyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2024 yılında düzenlenen ‘Hafız Kal Yarışması’nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde birinci olmuştu. 43 yıl önce hafız olan Çiftçi, yarışma için sıkı hazırlandığını açıklamıştı.

ADALET BAKANLIĞI’NDA AKIN GÜRLEK DÖNEMİ

Kabine revizyonunun en dikkat çeken ismi ise Akın Gürlek oldu. Bir süredir kulislerde Kabine’de yer alacağı konuşulan Akın Gürlek, Yılmaz Tunç’un yerine geldi. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandıktan sonra da kritik soruşturmalara imza attı. Bunların arasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmaların yanı sıra son dönemde yasadışı bahis, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları da bulunuyor.

TUNÇ’TAN GÜRLEK’E TEBRİK

- Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürlek’i tebrik etti: “23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve hukuk devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, ‘Türkiye Yüzyılı’ için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.”

MOTOSİKLETÇİLERİN DOSTU OLMUŞTU

- Kendisi de çok genç yaşlardan bu yana motosiklet kullanan Yerlikaya, motosikletçilerin sorunlarıyla İstanbul Valisi olduğu dönemden bu yana yakından ilgilendi. Bariyerlerin motosikletçiler için uygun hale getirilmesinin en yakın takipçilerinden biri oldu. Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi, kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.”

