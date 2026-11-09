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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Son Dakika Gelişmesi
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 16:44

Son dakika… Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 16.32'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda; fon soruşturmasındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ile Antalya'da yapılacak olan COP31 İklim Zirvesi'yle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna, ABD-İran gerilimi ile İsrail'in saldırılarının değerlendirileceği ifade edildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Son Dakika Gelişmesi

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