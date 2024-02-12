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Kabine bugün toplanıyor: On binlerce öğretmen adayının gözü Beştepe'de

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Öğretmen
Kabine bugün toplanıyor: On binlerce öğretmen adayının gözü Beştepede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 06:54

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.

31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİNİN YOL HARİTASI

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

DIŞ POLİTİKADA GÜNDEM GAZZE

Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak.

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İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Öğretmen

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