Kabine bugün toplanıyor! Kritik konular masada

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Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz’deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler…

KRİTİK KONULAR MASADA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun gündemle toplanacak.

Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

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Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA OLACAK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

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İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.