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Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Zirvesi
Kabine bugün toplanıyor İşte masadaki başlıklar...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 08:28

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi Kabine Toplantısı'nın öncelikli gündemi olacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak.

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Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak.

32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

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NATO ZİRVESİ

Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE

Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.

Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek.

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında.

Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.

 

 

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO Zirvesi

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