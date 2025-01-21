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Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki başlıklar

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye
Kabine bugün toplanıyor: İşte masadaki başlıklar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 10:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Gündemde ise terör ve ekonomi de yer alacak. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Trump'ın gelişinin ardından izlenecek yol haritası da belirlenecek.

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Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes, Suriye'de yeni dönemin inşası ve "Terörsüz Türkiye" hedefinde son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun.

Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.

YENİ SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE EKONOMİDE MASADA OLACAK

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

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Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Suriye

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