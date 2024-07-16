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Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Suriye
Kabine bugün toplanıyor İşte masadaki başlıklar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 10:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, ekonomideki son durum, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının gündemi yoğun.

Beştepe'deki kabine toplantısının gündeminde ekonomideki son gelişmeler var. Haziran ayı rakamları ile birlikte enflasyonda ibre aşağıya döndü. Toplantıda, son veriler ışığında enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele adımları ele alınacak, ek tedbirler görüşülecek.

Kabine toplantısındaki bir diğer önemli başlık da terörle mücadele operasyonları. Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlardaki son durum ele alınacak.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Suriye ile normalleşme sürecinin de gündemde olması beklenen kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ile ilgili gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki haftada yoğun bir diplomasi programı vardı. Kazakistan'daki Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Kabine toplantısında temasları ile ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Suriye

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