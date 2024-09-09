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Kabine bugün toplanıyor... İşte gündemdeki konu başlıkları

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#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı#Erdoğan#Kabine
Kabine bugün toplanıyor... İşte gündemdeki konu başlıkları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 06:42

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Ekonomi başlığında, orta vadeli program değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIK: EKONOMİ

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN KATLİAMI VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ GÜNDEME GELECEK

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

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Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

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#Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı#Erdoğan#Kabine

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