×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kabine bugün toplanıyor... Gündem Gazze ve ekonomi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#İsrail
Kabine bugün toplanıyor... Gündem Gazze ve ekonomi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak. Türkiye’nin iç ve dış siyasi gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, ekonomideki gelişmeler ile memur ve emekli zammının gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda ekonomideki gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Fahiş fiyatlar ve enflasyona mücadele gibi başlıklar toplantının öncelikli gündeminde yer alıyor. Ayrıca memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da değerlendirileceği belirtiliyor.

Kabine bugün toplanıyor... Gündem Gazze ve ekonomi

Tayyip Erdoğan

İSRAİL- FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Toplantıda dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, çatışmaların bölgeye yayılma riski, Gazze’ye yönelik Türkiye’nin yardım faaliyetlerinin değerlendirileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle Gazze için yürüttüğü telefon diplomasisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın mevkidaşlarıyla görüşmelerinin de ele alınacağı aktarıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gazze#İsrail

BAKMADAN GEÇME!