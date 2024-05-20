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Kabine bugün toplanacak... İşte masadaki konular

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#Kabine Toplantısı #Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe
Kabine bugün toplanacak... İşte masadaki konular
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 09:24

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemdeki başlıklar neler, hangi konular öncelikli olarak masaya yatırılacak? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısında öncelikli gündem, ekonomideki son durum olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuçları görüşülecek. Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

9'UNCU YARGI PAKETİ

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

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#Kabine Toplantısı #Cumhurbaşkanı Erdoğan#Beştepe

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