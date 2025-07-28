Kabine bugün orman yangınını konuşacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinede, yurt genelinde etkili olan orman yangınları öncelikli gündem maddesi olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER DE GÜNDEM MADDESİ

Kabinenin sıcak gündem başlıklarından biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Son olarak, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın siyasi parti temasları tamamlandı. Aynı zamanda, 11 Temmuz’da silah bırakma süreci başladı. Bu sürece ilişkin gelinen noktada, MİT raporları da masaya yatırılacak. Komisyon aşamasına ilişkin son değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Süveyda kentinde gerçekleşen gerginlik sonrasında İsrail’in müdahalesine Türkiye sert tepki göstermişti. Suriye’nin kuzeyindeki son durumun da mercek altına alınması bekleniyor. Bölgede istikrarın sağlanması için atılacak adımların değerlendirilmesi de masada olacak.