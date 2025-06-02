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Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#10. Yargı Paketi
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 08:49

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin masaya gelmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek.

Saat 14.00'de 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenecek programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te başlaması planlanan kabine toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#10. Yargı Paketi

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