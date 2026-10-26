Kabine Beştepe’de toplanıyor

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FONLARIN TASFİYESİ

- Kabine toplantısında, tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alınacak. Fonlarda yatırımı bulunanlara ara ödeme yapılmasını ve tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeleri öngören 9 maddelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından atılacak adımlar değerlendirilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın tasfiye sürecine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

SİLAH BIRAKMA

- Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da toplantının önemli başlıklarından biri olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu tarafından süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirlenirken, Meclis ayağında yürütülecek çalışmalar da değerlendirilecek. PKK’nın silah bırakma takvimine ilişkin son durum, güvenlik kurumlarından alınan bilgiler ve sahadan elde edilen veriler doğrultusunda Kabine üyelerine aktarılacak.

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ABD-İRAN SAVAŞI

- ABD ile İran arasındaki görüşmelerin seyri ve çatışmaya ilişkin son durum değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve olası ateşkes ile Gazze’deki süreç de toplantıda masaya yatırılacak. Ayrıca Mekke İttifakı ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşması konuşulacak.

EKONOMİ

- Toplantıda enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik politikalar ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında atılacak adımlar değerlendirilecek. ANKARA



