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Kabine Beştepe'de toplanacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Kabine Toplantısı
Kabine Beştepede toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 09:16

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasında olacak.

Terörle mücadele ve Suriye ile ilişkiler Kabine'de görüşülecek
Başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer alacak.

Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.
Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.

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Öte yandan enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Recep Tayyip Erdoğan#Kabine Toplantısı

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