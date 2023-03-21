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Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

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#Yolcu Uçağı#İstanbul#Acil İniş
Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbula acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 21:40

İran merkezli Ata Airlines'ın İstanbul-Tahran seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kabin basıncı arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Ata Airlines'ın I3-6620 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferini yapan yolcu uçağı, 16.15'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçakta kabin basıncı arızası meydana geldi. Kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi. Bolu üzerinden dönen Tahran uçağı, 17.38'de İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Terminale alınan yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Uçakta ise teknik inceleme devam ediyor. Arızanın giderilememesi durumunda şirkete ait başka bir uçakla seferin yapılacağı edileceği öğrenildi.

Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbula acil iniş yaptı


Uçağın yolcuları basın mensuplarına yaptıkları açıklamada arıza nedeniyle uçakta korku dolu anlar yaşadıklarını söylediler. Yolculardan Sina amiri, "Kaptan anons yaptı her şey normal diye. Yarım saat sonra dönmeye başladık. Herkes çok korktu" derken, Sanaz Erfanian ise "Teknik bir sorun olduğu belliydi ama o şekilde yola çıktık. Yarım saat sonra da döndük. Ufak çocuklar da vardı ve çok korktuk" ifadelerini kullandı. 

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Kabin basıncı düşen yolcu uçağı İstanbula acil iniş yaptı

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#Yolcu Uçağı#İstanbul#Acil İniş

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