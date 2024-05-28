×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kabin basınç arızası meydana gelen uçak Varşova Havalimanı'na acil iniş yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Sunexpress#Antalya#Varşova
Kabin basınç arızası meydana gelen uçak Varşova Havalimanına acil iniş yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 23:51

Antalya-Varşova seferini yapan SunExpress’e ait uçakta meydana gelen kabin basınç arızası nedeniyle pilotu acil durum bildirdi. Uçak Varşoya Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, 117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870 sefer sayılı Antalya-Varşova seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın pilotu Varşova Hava Sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı. Bunun üzerine pilotu Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi. Bunun üzerine havalimanında itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası meydana gelen uçak inişini sorunsuz gerçekleştirdi. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçak teknik incelemeye alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sunexpress#Antalya#Varşova

BAKMADAN GEÇME!