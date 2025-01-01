Kabin amiri hostesin kabusu oldu

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Hostes İrem Y. ile kabin amiri Nihat A. aynı havayolu şirketinde birlikte çalışıyordu. İrem Y.’nin iddialarına göre, kabin amiri Nihat A., sevgili olmak için kendisine baskı uyguluyordu. İrem Y. ise Nihat A.’nın bu teklifini sürekli reddediyordu. İrem Y.’nin peşini bırakmayan Nihat A., çocuğunun ve babasının sorunlarının olduğunu ve kendisini çok kötü hissettiğini söyleyerek görüşmek istediğini belirtti. Son kez görüşmeyi kabul eden İrem Y., konuşmak için Nihat A.’nın İstanbul Bahçeşehir’deki evine gitti. İrem Y.’nin izni olmadan cep telefonunu karıştıran Nihat A., genç kadının bir arkadaşıyla yazışmalarını okudu. Nihat A., kapıları kilitleyerek İrem Y.’nin dışarı çıkmasını engelledi. Sonrasında, İrem Y.’ye hakaret ve tehditlerde bulundu. Kasadan çıkardığı silahı İrem Y.’nin başına dayayan Nihat A., silahın kabzasıyla genç kadının sağ gözüne ve başına vurdu. İrem Y.’yi saçından sürükleyerek saatlerce yumruklarıyla darbeden Nihat A., sesini çıkarırsa öldürmekle tehdit etti.



‘SESİNİ ÇIKARIRSAN ÖLDÜRÜRÜM’



İrem Y., yaşadıklarının ardından, Nihat A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İfade veren İrem Y., Nihat A.’nın antidepresan kullandığı için sabah erken saatlerde doktor kontrolüne gittiklerini belirterek, “Benim de kendisiyle gideceğimi, eğer ses çıkarırsam öldüreceğini söyledi. Araç içerisinde de birçok kez yumruklarıyla beni darp eden Nihat A. ile özel bir hastaneye gittik. Gözüm morardığı için beni yukarıya çıkarmadı. Araçta beklememi söyledi. O hastaneye gidince ben de otogara giderek başka bir şehirde olan ailemin yanına gittim. Hastaneden darp raporu aldım. Gözüme aldığım silah darbesi nedeniyle yüzümde kırık olduğu tespit edildi ve bu konuda ameliyat olmam gerektiği söylendi” dedi.



İDDİALARI REDDETTİ: İFTİRA ATIYOR



İddiaları reddeden kabin amiri Nihat A. ise ifadesinde, “İrem Y. benim kız arkadaşımdır. Arkadaşlığımız 3 ay devam etmiştir. Asılsız ithamlarla bana zarar vereceğini düşünen İrem Y., iftira atmaktadır. İlişki içerisindeyken zor durumda olduğunu söyleyip benden maddi destek alan İrem Y., bunu inkâr etmekte ve ödememektedir. Benden şikâyetçi olduğunu söyleyerek menfaat sağlamayı amaçlamaktadır” diye konuştu.