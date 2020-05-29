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Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Eş anlamlısı en çok merak edilen kelimeler arasında kabiliyet gelmektedir. Türkçede buna karşılık olarak bir eş anlamlı sözcük bulunuyor. Peki, kabiliyet kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gereken detaylar.

Türkçede çok fazla öne çıkan ve değerlendirilen kelimelerden biri olarak kabiliyet gelmektedir. Ancak bazı zamanlar farklı bir kelime değerlendirilmek istenir. Böyle durumlarda kabiliyet sözüne karşılık olarak, ‘yetenek’ kelimesi eş anlamlı şekilde ele alınmaktadır.

 Kabiliyet Eş Anlamlısı

 Bir kişinin herhangi bir şeyi anlayabilmesi, yapabilmesi ve üstesinden gelebilme yeterliliği kabiliyet olarak bilinmektedir. Özellikle doğuştan geldiği söylenen bir etkidir. Bu doğrultuda kabiliyet sözcüğü için eş anlamlı olarak TDK üzerinden bakıldığı zaman, ‘yetenek’ kelimesi bizi karşılıyor.

 ‘’O gerçekten çok yetenekli biri.’’

 ‘’Kabiliyetli olması bir şey değiştirmez önemli olan çok çalışmasıdır.’’

 Bu şekilde cümle içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Yazılışı ve okunuşu farklı olan kabiliyet ile beraber yetenek sözcükleri, aynı anlamı taşıyarak Türkçede değerlendirme potansiyeli bulunmaktadır. Hem olumlu hem de olumsuz şekilde sadece insan değil aynı zamanda hayvanlar için de değerlendirilen kelimelerdir.

 

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