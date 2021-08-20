Kabil'den gelen görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu! ABD tahliye uçağı ile Türkiye tahliye uçağı arasında dikkat çeken fark

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı Kabil'deki havalimanında bekleyen 640 siville havalanmıştı. Uçağın içinden çekilen kare ise dünyanın gündemine oturmuştu. Kalkan uçaklara tutunan 3 Afgan ise uçak havalandıktan sonra yere düşerek feci şekilde can verdi.

ABD TAHLİYE UÇAĞI İLE TÜRKİYE TAHLİYE UÇAĞI ARASINDAKİ FARK

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı da havalanmıştı. CNN TÜRK canlı yayında Kaan Temeltaş, ABD uçağı ve Türkiye uçağı arasındaki farka dikkat çekti.

Tektaş şu ifadeleri kullandı:

Şimdi farklı iki fotoğraf daha getireceğiz ekranlarınıza. Kabil'de Taliban'dan kaçanların fotoğrafları... Zaten görüntüleri günlerdir ekranlara getiriyorduk. 640 kişi var bu noktada ama uçağın sınırı aslında çok daha düşük. Fakat Taliban'dan kaçan Afgan vatandaşları uçağa can havliyle bindiler. O uçağın dışında günlerdir ekranlarımıza getiriyoruz, uçağın peşinden koşan insanlar ya da uçağa tutunarak gitmeye çalışan insanlar... İşte o uçak bu uçak. İçi de bu halde.

Bu tarafta da Türkiye uçağı, vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz o noktadan. Türkiye'nin tahliye uçağını ekrana getiriyoruz. Aslında burası da bir kargo uçağı. İki uçak arasında bir fark yok. Aradaki tek fark şu, burada tahliye uçaklarında yolculuklar için koltuklar konuldu. Ve tahliye olan vatandaşlar da koltuklarda yolculuklarını gerçekleştiriyorlar ama sol tarafta koltuk görmüyoruz. Bir tabir vardır 'iğne atsanız yere düşmez' diye gerçekten bu tabirin karşılığını bu fotoğraftaki tahliye uçağı arasındaki farkı da ekranlarınıza getirildiğini görüyoruz.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara