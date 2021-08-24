Kabil’deki tahliyelerin merkezi 'Ankara' karargahı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in Kabil’de 35 dereceyi aşan sıcaklıkta Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda yürüttüğü çalışmalarla ilgili çok sayıda fotoğraf yayınladı. Aşırı sıcak ve yoğunluktan dolayı havalimanında zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de yapıyor.

Mehmetçik, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içinde bulunan ‘Ankara’ adlı karargâh binasında da yoğun mesai yürütüyor. Karargâh binasında tahliye işleminin koordinasyonu ve planlaması üzerine çalışma yapılırken, gün içinde yürütülen çalışmalar değerlendiriliyor. Türk askeri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda diğer ülke askerleri ile işbirliği içinde Afganistan’ı terk etmek isteyenlerin işlemlerini kolaylaştırmak için çalışmalar da yapıyor.









EN BÜYÜK MAĞDUR ÇOCUKLAR

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, havalimanı ve çevresindeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında çocuklar yer alıyor. Bazen çevrelerindeki kargaşaya aldırmadan oyunlar oynayan, bazen de yaşadıkları gerginliğin etkisiyle ailelerinin yanından ayrılmak istemeyen çocuklar, havalimanı çevresindeki izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de atlatıyor. Havalimanı kontrol noktalarında tahliye için bekleyenlere yardım elini uzatan Türk askeri, devriyeleri sırasında çocuklara da su ve yiyecek dağıtıyor.

DİĞER ÜLKE ASKERLERİYLE

Yapılan devriye nöbeti ve tahliye faaliyetleri sonrası karargah binasındaki dinlenme alanlarında bir sonraki görev için hazırlıklarını sürdüren askerler, burada kendilerine sağlanan imkânlar çerçevesinde aileleriyle telefonda görüşme imkânı buluyor. Karargâh binası içindeki berber ve kantin bölümlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki sosyal tesiste yan yana görev yaptıkları diğer ülkelerin askerleriyle birlikte yiyor.

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