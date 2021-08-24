MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKabil’deki tahliyelerin merkezi 'Ankara' karargahı
GeriGündem Kabil’deki tahliyelerin merkezi 'Ankara' karargahı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur ERGAN/ANKARA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kabil’deki tahliyelerin merkezi 'Ankara' karargahı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kabil’deki tahliyelerin merkezi 'Ankara' karargahı

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, bir yandan Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresindeki tahliye işlemleri için alanda görev yaparken, diğer yandan da ‘Ankara’ adlı karargâh binasında tahliyeleri koordine ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik’in Kabil’de 35 dereceyi aşan sıcaklıkta Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda yürüttüğü çalışmalarla ilgili çok sayıda fotoğraf yayınladı. Aşırı sıcak ve yoğunluktan dolayı havalimanında zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de yapıyor.

Mehmetçik, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içinde bulunan ‘Ankara’ adlı karargâh binasında da yoğun mesai yürütüyor. Karargâh binasında tahliye işleminin koordinasyonu ve planlaması üzerine çalışma yapılırken, gün içinde yürütülen çalışmalar değerlendiriliyor. Türk askeri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda diğer ülke askerleri ile işbirliği içinde Afganistan’ı terk etmek isteyenlerin işlemlerini kolaylaştırmak için çalışmalar da yapıyor.

Kabil’deki tahliyelerin merkezi Ankara karargahı


EN BÜYÜK MAĞDUR ÇOCUKLAR

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, havalimanı ve çevresindeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında çocuklar yer alıyor. Bazen çevrelerindeki kargaşaya aldırmadan oyunlar oynayan, bazen de yaşadıkları gerginliğin etkisiyle ailelerinin yanından ayrılmak istemeyen çocuklar, havalimanı çevresindeki izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de atlatıyor. Havalimanı kontrol noktalarında tahliye için bekleyenlere yardım elini uzatan Türk askeri, devriyeleri sırasında çocuklara da su ve yiyecek dağıtıyor.

DİĞER ÜLKE ASKERLERİYLE

Yapılan devriye nöbeti ve tahliye faaliyetleri sonrası karargah binasındaki dinlenme alanlarında bir sonraki görev için hazırlıklarını sürdüren askerler, burada kendilerine sağlanan imkânlar çerçevesinde aileleriyle telefonda görüşme imkânı buluyor. Karargâh binası içindeki berber ve kantin bölümlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki sosyal tesiste yan yana görev yaptıkları diğer ülkelerin askerleriyle birlikte yiyor.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi