Kabil Havalimanı işletmesinde henüz olumlu gelişme yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:

FETÖ İLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

“İlişkilerimizi tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulduk. İş birliğini geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak teyit ettik. İlk aşamada ikili ticaret hacmimizin 250 milyon dolara çıkartılması hedefini belirledik. Güvenlik ve terörle mücadele konularında da işbirliğimizi ilerletmek istiyoruz. FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyoruz. Şuandaki ticaret hacmi iki ülkeyi yansıtacak bir hacim değil. İlk etapta 250 milyon dolarlık bir ticaret hacmi belirleyelim dedik. Bu yıl sonuna kadar ve yaz, kış demeden bir iadeyi ziyareti gerçekleştirerek, iş adamlarımızı da yanımıza almak suretiyle beraberce gideceğiz.



AFGANİSTAN İÇİN HAYIRLI OLSUN

(Kabil Havalimanı ve Taliban’ın yeni hükümeti) Biz şuan itibariyle Kabil Havalimanı’nın işletilmesiyle ilgili, işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Fakat geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok. Biz olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz. Eğer gerçekten bizim prensiplerimize, yaklaşım tarzımıza olumlu bir süreç devam edecek olursa, tabi ki biz de buna olumlu yaklaşımı ortaya koyarız. Katar başta olmak üzere şu an itibariyle az önce buna kalıcı demek herhalde zor ama bir geçici kabine açıklandı. Bu geçici kabine nereye kadar devam eder onu da biz bilemeyiz. Bize düşen şu anda süreci dikkatle takip etmektir. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlısı olsun.”

İKİ TARAF KAZANACAK

Kongo Cumhurbaşkanı Tshısekedi ise “İlk kez Kongo Demokratik Cumhuriyet bir devlet başkanı seviyesinde ziyaret gerçekleştiriyor. Bu bizlerin işbirliğine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi iki ülke arasında kazan kazan sistemiyle iki taraf da kazanacaktır” dedi.

ERDOĞAN’DAN TÜNEL PAYLAŞIMI: ‘DAĞLARI DELDİK DENİZLERİ AŞTIK’

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, sosyal medyadan grafikli paylaşımında, “Dağları deldik, denizleri aştık, son 19 yılda toplamda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık” dedi. Grafikte 2002’de 50 kilometre olan karayolu tüneli uzunluğunun 2021’de 617 kilometreye ulaştığı bilgisi yer aldı. 2021’de 12 tünelin tamamlandığı belirtilen grafikte, “108 adet tünelin yapım çalışmaları devam etmektedir. 2023 yılına kadar yol ağımızda toplam 647 kilometre uzunluğunda 470 adet tünelin trafiğe hizmet vermesi hedeflenmektedir.” denildi.

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