Kabil Havalimanı... ‘2013’ten beri güvenliği bizde’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün, AK Parti MYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

YAKIŞIKSIZ İFADELER

“(Kabil Havalimanı) Afganistan’da Türkiye’nin yürüttüğü müzakereler konusu var. Kabil Havaalanı’nın güvenliği 2013’ten bu yana ülkemiz tarafından yürütülüyor. NATO’nun Afganistan’dan geri çekilmesiyle birlikte yeniden gündeme geliyor. Türkiye güvenlik açısından taşeronluk yapacakmış gibisinden yanlış ve yakışıksız ifadeler kullanıyor. Bu konuda istişareler devam ediyor. Afgan hükümeti ile yasal zeminin de oluşturulması gerekiyor. Türkiye’ye kuzey ve doğudan gelen göç tehdidine karşı Afganistan’ın istikrarlı olması bizim için önemlidir. Afganistan’daki istikrarsızlık uyuşturucu tacirleri açısından maalesef elverişli ortam oluşturuyor. Bunların hepsi milli güvenliğimiz açısından önemli unsurlar.

YETERİNCE OLUMLU DEĞİL

(AB bildirisi) Türkiye’yle Doğu Akdeniz’de işbirliği yapmanın önemi gibi vurgular var. Ama bu vurgular olumlu gibi gözükse de raporun diğer kısımlarına bakıldığında yeterince olumlu değil.

TÜRKİYE VİCDAN DEVLETİDİR

(COVID-19 aşısı) Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine uyuyoruz, siyasi olarak söylemiyoruz. Vatandaşlarımızın aşı olmaları son derece önemli. Yerli aşı hayata geçtiği zaman Türkiye vicdan devleti olduğunu bir kez daha dünyaya gösterecek.

(Müsilaj) 20’nci gününde bu seferberlik. 425 bölgede çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 6 bin 738 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası verilmiştir. 14 milyon lira civarında da para cezası uygulanmıştır.

CHP’DE ÖZÜR DİLEYENLER VARDI

(Katar’dan gelen öğrencilerin sınavsız tıp eğitimi göreceği iddiası) 2-3 yıl öncesine kadar bu tip bir şey söz konusu olduğunda, CHP’de bir yanlışlık yapıldığında ve bunun gerçek olmadığı söylendiğinde CHP’de özür dileyebilen, özgüvenli kimseler vardı. Fakat bir şey söyleniyor, yalan olduğu ortaya koyuluyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Bu haber yalandır.”

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