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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 00:52 | Son Güncelleme:

Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinden bazıları iptal edildi

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Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinden bazıları iptal edildi
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Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Kuzey Ege'de beklenen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe'den 10.00 ve 18.00 ile Gökçeada'dan 08.00 ve 16.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

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