Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinden bazıları iptal edildi

Kuzey Ege'de beklenen fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe'den 10.00 ve 18.00 ile Gökçeada'dan 08.00 ve 16.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.