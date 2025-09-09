Kabataşlılar saraylarına kavuştu

Haberin Devamı

Boğaz’ın İncileri olarak da tanımlanan Feriye Sarayları’ndan Kabataş Erkek Lisesi’nin yurdu olarak uzun yıllar hizmet eden ortanca bina, deprem riski nedeniyle 2016 yılında kullanıma kapatıldı. Ciddi bir yapım aşamasından geçen bina, geçen günlerde öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. 117 yıldır eğitim öğretime devam eden Kabataş Erkek Lisesi’nin öğrencileri, gündüzleri yine sarayın ek binalarından biri olan eski okullarında eğitim almayı sürdürürken artık geceleri de sarayda kalacak. İçinde 1000 kişilik yemekhanesi, kütüphanesi, bilgisayar odası, çalışma alanı olan yurt binasında toplam 30 oda bulunuyor. 300 kişilik kapasiteye sahip bu bina, yüksek tavanları, boğaz manzarası ve ferah yaşam alanıyla okuldaki öğrencilerin şimdiden gözdesi.

Haberin Devamı

YATAKHANESİ BİLE BİR OKUL GİBİ

Kabataş Erkek Lisesi Müdürü Dr. Muharrem Bayrak, yapımı tamamlanan pansiyon binası hakkında şu bilgileri verdi:

“Çalışmaların uzun sürmesinin nedeni ilk etapta projenin sadece restorasyon amaçlı planlanmasıydı. Ancak yapılan etüt çalışmalarında binanın boğaza doğru eğim aldığı ortaya çıktı. Böylece binanın üçte ikisinin yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi. Çünkü depreme dayanıklı değildi. Bu nedenle zemin güçlendirilmesinin ardından bina orijinal tasarımına sadık kalınarak depreme ve yangına dayanıklı olarak yeniden yapıldı. Sonunda çok sağlam bir bina ortaya çıktı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla, bu saray binası yeniden öğrencilerin yatakhanesi olarak hizmet verecek. Kabataş’ın yatakhanesi, Kabataş camiası için bir okuldur. 2016 yılından önce olduğu gibi 24 saat yaşayan bu binanın yeniden hizmete girmesi hepimiz için heyecan verici.”

‘BURADA OKUMAK ÖZEL HİSSETTİRİYOR’

Haberin Devamı

- 12’nci sınıf öğrencisi İpek Azra Seçkin, “Yeni pansiyonu çok beğendim. Önceden kaldığımız yurtlarla kıyaslayamam bile. Manzaramız harika. Çalışma ve yaşam alanları çok ferah. Ayrıca okulumuz da sarayın bir parçası ama şimdi başka bir sarayda konaklayacak olmamız da çok güzel bir his. Böylece yaşam alanımız tamamen saraya dönüşmüş oldu. Bu çok özel hissettiriyor” dedi.

12’nci sınıf öğrencisi Çağan Tibet Pozam, “Yurt gerek manzarası gerek etüt alanlarıyla çok güzel. Burası benim için okul olmaktan fazlası. Diğer yandan pansiyonda sadece 1 yıl kalabilecek olmam beni biraz üzüyor ama en azından bu deneyimi yaşayabileceğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu yurdu göremeyen birçok dönem de oldu. Kabataş öğrencisi olmanın farkını ve değerini anladığım bir durum bu” diye konuştu.

Haberin Devamı

MİMARLARI BALYAN KARDEŞLER

- Kabataş Erkek Lisesi Tarih Öğretmeni Fikret Ünal, “Bugün Kabataş İskelesi’nden Ortaköy Camisi’ne uzanan bölgedeki tarihi binalar, yapımı 1856’da tamamlanan ve Sultan Abdülmecit’in vefat etmeden önce beş yıl kullanabildiği Dolmabahçe Sarayı’nın ek binaları olarak inşa edilmişti. Bir sonraki padişah Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan ve 1872’de tamamlanan Çırağan Sarayı da bu ek yapılardan biri. Aynı zamanda bu iki saraya ek olarak Çırağan Sarayı ile Ortaköy Camisi arasındaki kıyı şeridinde tamamlayıcı yeni binalar yapıldı ki bu yapılara Osmanlıca ‘ek veya dal’ anlamında kullanılan ‘feriye’ adı verildi ve bu binalar literatüre ‘Feriye Sarayları’ olarak girdi. Çırağan ve şu an içinde bulunduğumuz binanın da içinde yer aldığı Feriye Sarayları’nın inşasında sarayın resmi mimarları olarak uzun yıllar devlete hizmet etmiş olan Balyan Kardeşlerin imzaları var” ifadelerini kullandı.