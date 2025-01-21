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Kabataşlılar Antarktika yolcusu

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#Kabataş#Antartika#Yapay Zeka
Kabataşlılar Antarktika yolcusu
Beyazıt ŞENBÜK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 07:00

İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi (KEL) öğrencileri, Antarktika ve Kuzey Kutbu’ndaki bilimsel çalışmalarda canlı tespiti ve gaz analizi yapabilen yapay zekâ destekli otonom hava aracıyla TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yer Bilimleri Kategorisi’nde birinci olmuşlardı. Projeyle TEKNOFEST’e katılan öğrenciler, burada da birinci olarak 50 bin TL’lik ödülü kazandı. Onların asıl amacı ise geliştirdikleri projeyi Antarktika’da uygulayabilmekti ve bugünlerde o amaca çok yaklaştılar.

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VALİLİK PAYLAŞTI

KEL İnsansız Kutup Hava Aracı (İKHA) Ekibi 6 Şubat’ta Antarktika’ya gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret eden KEL-İKHA Ekibi geliştirdikleri hava aracı ile Antarktika’da metan gazı, karbonmonoksit gibi belirli gazların ölçümünü yapıp, canlılık faaliyetlerini araştıracaklarını anlattılar. İKHA, ayrıca bölgedeki buzulların küresel iklim değişikliği nedeniyle ne kadar kırıldığını gözlemleyebilmelerine de yardımcı olacak. -60 dereceye kadar çalışabilmesi ve küçük boyutu sayesinde insanların giremeyeceği yerlere ulaşabilen İKHA sadece onu imal eden KEL öğrencilerine değil TÜBİTAK’ın kutup ekibine de pek çok bilimsel veri sağlayacak.

Kabataşlılar Antarktika yolcusu


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Öğrenciler Vali Gül’ü ziyaretlerinde, “Antarktika’da İnsansız Kutup Hava Aracı ve Milli Kutup Veri Analiz Programı’mızı test etme şansını elde etmek ve orada bilim insanları ile bilgi alışverişinde bulunmak gelecek kariyer planlarımızda da önemli bir yere sahip olacak. Döndüğümüzde oradaki çalışmalarımızla ilgili bir akademik makale de hazırlayacağız” dedi.

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#Kabataş#Antartika#Yapay Zeka

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