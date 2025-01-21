Kabataşlılar Antarktika yolcusu

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VALİLİK PAYLAŞTI

KEL İnsansız Kutup Hava Aracı (İKHA) Ekibi 6 Şubat’ta Antarktika’ya gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret eden KEL-İKHA Ekibi geliştirdikleri hava aracı ile Antarktika’da metan gazı, karbonmonoksit gibi belirli gazların ölçümünü yapıp, canlılık faaliyetlerini araştıracaklarını anlattılar. İKHA, ayrıca bölgedeki buzulların küresel iklim değişikliği nedeniyle ne kadar kırıldığını gözlemleyebilmelerine de yardımcı olacak. -60 dereceye kadar çalışabilmesi ve küçük boyutu sayesinde insanların giremeyeceği yerlere ulaşabilen İKHA sadece onu imal eden KEL öğrencilerine değil TÜBİTAK’ın kutup ekibine de pek çok bilimsel veri sağlayacak.





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Öğrenciler Vali Gül’ü ziyaretlerinde, “Antarktika’da İnsansız Kutup Hava Aracı ve Milli Kutup Veri Analiz Programı’mızı test etme şansını elde etmek ve orada bilim insanları ile bilgi alışverişinde bulunmak gelecek kariyer planlarımızda da önemli bir yere sahip olacak. Döndüğümüzde oradaki çalışmalarımızla ilgili bir akademik makale de hazırlayacağız” dedi.