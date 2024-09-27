Kabataşlı öğrenciler TEKNOFEST’te birinci oldu: Uçan arabalara park asistanı yaptılar

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TEKNOFEST “Ulaşımda Yapay Zekâ” kategorisi 5-8 Eylül arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Yarışmacılardan uçan arabanın kamera verilerini kullanarak taşıt ve insanların tespitini yapan bir ‘nesne tespit sistemi’, ayrıca uçan arabaların şehir içinde bulunan alanlara iniş-kalkış yapmasını kolaylaştırmak için görsel asistanlar geliştirmeleri istendi. Yarışmak için çoğu üniversiteli, 2 bin 707 takımdan 5 bin 694 kişi başvurdu. Finale kalan 36 takım ve 173 yarışmacı arasından Ali Emre Narin, Ali Berkin Arısoy ve Mert Köksal’dan oluşan Kabataş Erkek Lisesi Takımı “Sabiha” birinci oldu.

ÇALIŞMAMIZ YÜZDE 99 BAŞARILI

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Zafere ulaşan ‘Sabiha’ takımının kaptanı Ali Emre Narin çalışmanın detaylarını şöyle anlattı: “İlk görevimizde ‘uçan arabaların şehrin üzerinden trafik tespitlerini yapabildiği bir yapay zekâ modeli eğittik. Ayrıca bu yapay zekâ modeli, bir şehirde çeşitli taşıt ya da insanların tespitini ve sayımını yapabiliyor. Bu sayede iniş yapacağı yerdeki insan ve taşıtlar için güvenli ortam sağlıyor. İniş ve park alanlarında bir nesne ya da bir canlı bulunmaması çok önemli. İkinci görevimizde ise uçan araba ya da bir dronun navigasyon sisteminin bozulması ve kontrolden çıkması halinde konumunun tespitini sağlamaktı. Burada geliştirdiğimiz algoritmalarda yüzde 99 başarı sağladık.

ÜNİVERSİTELERİ GERİDE BIRAKTIK

Yarışma lise, üniversite takımları ile tüm lise ve üniversite mezunlarına açıktı. Bu nedenle çok rekabetçi bir yarışmaydı. Yüksek bütçelerle bu yarışmaya katılanları da geride bıraktık. Bazı üniversitelerin yapay zekâ laboratuvarları var. Burada çok güçlü bilgisayarlar var. Projemiz için bizim de çok yüksek kapasiteli bilgisayarlara ihtiyacımız vardı ancak bilgisayarlarımız yetmediği için internetten belli bir ücret karşılığı hesaplama satın aldık.

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YETKİNLİĞE GÖRE SORUMLULUK

Bizi başarıya götüren unsurlardan biri 5 ay boyunca gece gündüz çalışmaksa biri de iyi bir ekip ruhu yakalamış olmamız. Mert Türkiye’nin en iyi bilgisayar olimpiyatçılarından biri olduğu için algoritmalar üzerine çalıştı. Ben veri işleme üzerine daha çok yoğunlaştım. Berkin ise akademisyen olmak istediği için makale okumak ve literatür taramak konusunda daha fazla sorumluluk aldı. Birbirimizi tamamlayan yeteneklere sahibiz. Uçan araba teknolojisi hayatımıza girene kadar mühendisler olası sorunlara mutlaka çözümler geliştireceklerdir. Ancak bizim için bu başarı ‘geleceğin simülasyonu’ gibi oldu. Yani ilerde böyle bir projede yer alırsak TEKNOFEST sayesinde bu deneyimi lise çağımızda kazanmış olacağız.

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DAHA BÜYÜK İŞLER YAPABİLİRİZ

Takım üyesi Ali Berkin Arısoy, “Daha önce birlikte yaptığımız robotik projelerinde kazandığımız önemli yetenekler vardı. Bu yarışmada da geleceğin uçan arabalarının olası trafik sorunlarını çözmeye yönelik bir yazılım geliştirmiş olduk. Bu çalışmalarla iyi arkadaşlığın yanında uyumlu iş arkadaşları da olduk. Her birimiz ilerde yüksek teknoloji üzerine farklı alanlarda çalışmak istiyoruz. Ben yapay zekâ üzerine çalışan bir akademisyen olmak istiyorum. Birlikte daha büyük işler başarabiliriz” dedi.

FİNALDE 3 LİSE

TEKNOFEST ‘Ulaşımda Yapay Zekâ’ kategorisinde finale kalan 36 takım arasında yalnızca 3 lise vardı. Kabataş Erkek Lisesi birinci olurken, Borsa İstanbul Sakarya MTAL 23’üncü, M. Kemal Coşkunöz MTAL ise 28’inci oldu.